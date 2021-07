Inizio scuola 2021: modalità e vaccinazione personale e studenti, martedì 27 giornata chiave: i sindacati incontrano Figliuolo e Bianchi (Di lunedì 26 luglio 2021) Il governo è al lavoro per il ritorno in classe e domani, martedì 27 luglio, sono previsti due incontri chiave a Viale Trastevere L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 26 luglio 2021) Il governo è al lavoro per il ritorno in classe e domani,27 luglio, sono previsti due incontria Viale Trastevere L'articolo .

Inizio scuola 2021, martedì 27 giornata chiave. I sindacati incontrano Figliuolo e Bianchi Orizzonte Scuola Scuola Sicura, il piano anti Dad del Piemonte: test salivari e screening, come funzionerà L’obiettivo è arrivare al 90% del personale coperto da vaccino. Oggi la percentuale di adesione è dell’87%. Capitolo studenti: si punta a immunizzare il 60% entro settembre ...

