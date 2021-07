Infortunio Demme, il Napoli pensa alle soluzioni: le mosse di Spalletti (Di lunedì 26 luglio 2021) Brutto Infortunio per Diego Demme costretto almeno a due mesi di stop: ecco le soluzioni di Spalletti per sostituirlo Diego Demme ha riportato un brutto Infortunio al ginocchio nell’amichevole contro la Pro Vercelli: il centrocampista tedesco dovrà stare fermo almeno due mesi per recuperare. Come riporta il Corriere dello Sport, il Napoli non interverrà sul mercato: gli azzurri si affideranno Lobotka e magari Zielinski, arretrando la sua posizione. Al momento Fabian Ruiz è il titolare che avrebbe dovuto formare la coppia con Demme. L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 luglio 2021) Bruttoper Diegocostretto almeno a due mesi di stop: ecco ledi Sptti per sostituirlo Diegoha riportato un bruttoal ginocchio nell’amichevole contro la Pro Vercelli: il centrocampista tedesco dovrà stare fermo almeno due mesi per recuperare. Come riporta il Corriere dello Sport, ilnon interverrà sul mercato: gli azzurri si affideranno Lobotka e magari Zielinski, arretrando la sua posizione. Al momento Fabian Ruiz è il titolare che avrebbe dovuto formare la coppia con. L'articolo proviene da ...

