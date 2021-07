Inferno in Sardegna: ci vorranno decenni per recuperare l'ambiente (Di lunedì 26 luglio 2021) Secondo un primo sopralluogo le fiamme avrebbero distrutto oltre 20mila ettari. La Stima di Coldiretti: ''Serviranno almeno 15 anni per ricostruire i boschi e la macchia mediterranea devastati dagli .. Leggi su today (Di lunedì 26 luglio 2021) Secondo un primo sopralluogo le fiamme avrebbero distrutto oltre 20mila ettari. La Stima di Coldiretti: ''Serviranno almeno 15 anni per ricostruire i boschi e la macchia mediterranea devastati dagli ..

