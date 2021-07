Incendi: Tajani, ‘governo chieda a Ue uso fondo solidarietà per Sardegna’ (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Il governo con il Dipartimento Protezione Civile si attivi subito per chiedere all’Unione europea l’utilizzo del fondo di solidarietà per la Sardegna colpita da Incendi devastanti. La delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo farà la sua parte”. Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia e vicepresidente del Partito Popolare Europeo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Il governo con il Dipartimento Protezione Civile si attivi subito per chiedere all’Unione europea l’utilizzo deldiper la Sardegna colpita dadevastanti. La delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo farà la sua parte”. Lo scrive su Twitter Antonio, Coordinatore nazionale di Forza Italia e vicepresidente del Partito Popolare Europeo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

