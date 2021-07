Incendi Sardegna | mille sfollati Pm | Non escludiamo alcuna pista Le notizie di oggi

Advertising

nicola_pinna : Un nuovo fronte, ora tra le case di Porto Alabe, a ridosso della costa. La #Sardegna oggi oggi è un inferno enorme.… - nicola_pinna : La #Sardegna continua a lottare contro il fuoco. Tra #Cuglieri e i suoi borghi centinaia di persone sono state evac… - EnricoLetta : Sono terribili le notizie che arrivano da tante località della #Sardegna. Siamo vicini alle popolazioni colpite e a… - liberadidonna1 : RT @emergenzavvf: #Incendi #Sardegna, #vigilidelfuoco nell’abitato di Scano di Montiferro invaso dal fumo #Oristano #25luglio https://t.co… - franciungaro : RT @DPCgov: #25luglio Incendi in #Sardegna: conclusa l'Unità di Crisi presieduta dal Capo Dipartimento, in collegamento con strutture opera… -

... assicura la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, nel ringraziare 'tutte le donne e gli uomini che stanno operando senza sosta per fronteggiare gliine, in particolare, nell'...Bruxelles, 26 lug 12:38 - L'Unione europea sta mobilitando il sostegno di Francia e Grecia per aiutare l'Italia nella lotta contro gliin corso in,...È un disastro di proporzioni immani: va perduto un patrimonio economico e genetico, non possiamo ancora fare una stima di quanti capi siano morti negli incendi, ma sappiamo che abbiamo perduto linee ...L'enorme incendio che ha colpito il Montiferru, l'Oristanese e l'Ogliastra continua a distruggere ettari di terreno e mietere vittime.