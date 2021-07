Incendi Sardegna, il dramma degli animali bruciati vivi nell’inferno di fuoco: corsa contro il tempo per i soccorsi (Di lunedì 26 luglio 2021) Gli Incendi che hanno distrutto migliaia di ettari di vegetazione in Sardegna, mandando in fumo meraviglie naturali, case e aziende del territorio dell’Oristanese, hanno ucciso decine di animali. Alcuni bruciati vivi nell’inferno di fuoco che per giorni ha sfregiato aree dalla bellezza ineguagliabile, spezzando i sottilissimi equilibri di flora e fauna che non potranno più tornare come prima. Altri, invece, sono morti nel tentativo di scampare alle fiamme, altri ancora, terrorizzati dai roghi, sono stati investiti durante la disperata fuga. È la fotografia dell’orrore che ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 26 luglio 2021) Gliche hanno distrutto migliaia di ettari di vegetazione in, mandando in fumo meraviglie naturali, case e aziende del territorio dell’Oristanese, hanno ucciso decine di. Alcunidiche per giorni ha sfregiato aree dalla bellezza ineguagliabile, spezzando i sottilissimi equilibri di flora e fauna che non potranno più tornare come prima. Altri, invece, sono morti nel tentativo di scampare alle fiamme, altri ancora, terrorizzati dai roghi, sono stati investiti durante la disperata fuga. È la fotografia dell’orrore che ...

nicola_pinna : Un nuovo fronte, ora tra le case di Porto Alabe, a ridosso della costa. La #Sardegna oggi oggi è un inferno enorme.… - nicola_pinna : La #Sardegna continua a lottare contro il fuoco. Tra #Cuglieri e i suoi borghi centinaia di persone sono state evac… - EnricoLetta : Sono terribili le notizie che arrivano da tante località della #Sardegna. Siamo vicini alle popolazioni colpite e a… - malumichi : RT @ToniSonia: Incendi in Sardegna? E non solo, purtroppo, perchè ogni estate vediamo scomparire migliaia di ettari di vegetazione. Sappiam… - alexbintqaboos1 : RT @AgenziaVISTA: Incendi in Sardegna, Solinas: 'Secoli di storia ambientale andati in fumo' #Sardegna incendio -