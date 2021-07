Incendi Sardegna | ancora roghi nell’Oristanese Dichiarato lo stato di emergenza FOTO

Advertising

nicola_pinna : Un nuovo fronte, ora tra le case di Porto Alabe, a ridosso della costa. La #Sardegna oggi oggi è un inferno enorme.… - nicola_pinna : La #Sardegna continua a lottare contro il fuoco. Tra #Cuglieri e i suoi borghi centinaia di persone sono state evac… - EnricoLetta : Sono terribili le notizie che arrivano da tante località della #Sardegna. Siamo vicini alle popolazioni colpite e a… - ITERESI1 : RT @Gaia93712891: Mentre guardi impotente tutto il tuo mondo andare in fumo. #Sardegna nel ? #SardegnaInFiamme #SardegnaBrucia #Oristano #i… - noiconlitalia_ : RT @SaverioRomano: Brucia la terra dei nostri fratelli in #Sardegna a causa di incendi dolosi. L'auspicio è che la situazione migliori e ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendi Sardegna

LE ULTIME NOTIZIE Flash, ancora roghi e canadair in volo 26 Luglio 2021 Proseguono le operazioni di soccorso a seguito degliboschivi che da alcuni giorni stanno interessando ...Siena tende quindi la mano allaferita dagliche hanno colpito la provincia di Oristano. I roghi vanno avanti da giorni ed il vasto incendio boschivo ha creato danni incalcolabili: ...E’ una calamità con danni incalcolabili, soprattutto per il reparto agricolo e quello dell’allevamento, quella che si è abbattuta sulla Sardegna. Serviranno almeno 15 anni per ricostruire i boschi e l ...La stima provvisoria è di 20 mila ettari andati un fumo in un fine settimana. Un numero ancora imprecisato di animali è rimasto ucciso e il danno ambientale è incalcolabile ...