Incendi Sardegna | 1 500 sfollati nell’Oristanese Dichiarato lo stato di emergenza FOTO

nicola_pinna : Un nuovo fronte, ora tra le case di Porto Alabe, a ridosso della costa. La #Sardegna oggi oggi è un inferno enorme.… - nicola_pinna : La #Sardegna continua a lottare contro il fuoco. Tra #Cuglieri e i suoi borghi centinaia di persone sono state evac… - EnricoLetta : Sono terribili le notizie che arrivano da tante località della #Sardegna. Siamo vicini alle popolazioni colpite e a… - ZPeppem : RT @RADIOBRUNO1: Gli incendi stanno purtroppo uccidendo tanti animali, anche domestici ?? #Sardegna #Oristano #incendi #animali #RadioBruno… - valerian_steel1 : RT @cometramonti: in sardegna la situazione è tragica: a causa degli incendi che stanno distruggendo tutto (campi, abitazioni, aziende, bes… -

Nei giorni in cui laviene divorata daglinella sua zona centro - occidentale, le squadre di soccorso sono state impegnate a Is morus relais per domare l'incendio di cui ancora non ...La protezione civile chiede all'Europa aerei antincendio per aiutare a domare glidivampati nel fine settimana in provincia di Oristano, che stanno riducendo migliaia di ettari in cenere. Parigi e Atene le prime capitali a inviare soccorsi. Solinas evoca l'uso di una parte ...Giammarco Sicuro e Barbara Capponi: "Oggi iniziamo Unomattina estate con le immagini di un dramma" Anche oggi, lunedì 26 luglio 2021, come tutti i giorni ...La Sardegna brucia da 60 ore, le fiamme hanno devastato i territori di Santu Lussurgiu, Cuglieri, Tresnuraghes, Frossio, Sennariolo, Usellus, Porto Albe, ...