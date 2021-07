Incendi in Sardegna | l’assessore Lampis a iNews24 | “Stato di emergenza | il Governo ci aiuti per la ricostruzione”

nicola_pinna : Un nuovo fronte, ora tra le case di Porto Alabe, a ridosso della costa. La #Sardegna oggi oggi è un inferno enorme.… - nicola_pinna : La #Sardegna continua a lottare contro il fuoco. Tra #Cuglieri e i suoi borghi centinaia di persone sono state evac… - EnricoLetta : Sono terribili le notizie che arrivano da tante località della #Sardegna. Siamo vicini alle popolazioni colpite e a… - ErasmoDAngelis : RT @emergenzavvf: #Incendi #Sardegna, senza pause l'attività dei #vigilidelfuoco nella provincia di #Oristano: operative 60 unità a terra,… - meteosardegnait : Meteo Sardegna: ecco il CALDO killer del 1983. #sardegna #caldo #incendi -

Ultime Notizie dalla rete : Incendi Sardegna

... vigneti, frutteti e stalle al Nord, mentre al Sud ortaggi e agrumeti sono senza acqua dopo tre mesi senza piogge significative con il caldo che ha favorito il divampare deglidalla...... assicura la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, nel ringraziare "tutte le donne e gli uomini che stanno operando senza sosta per fronteggiare gliine, in particolare, nell'...La massima espressione del movimento calcistico italiano ha mostrato la sua vicinanza al difficile momento che l’Isola sta vivendo Vicini a una terra che sta soffrendo e a un popolo che sta combattend ...ROMA (ITALPRESS) – “La Sardegna è divorata da grandi incendi:oltre 20.000 ettari sono andati in fiamme causando danni adabitazioni, imprese e bestiame, 1.500 sono i cittadini sfollati.Con una interrog ...