Incendi in Sardegna | il racconto di un pastore | «Così ho rischiato la vita per salvare 400 pecore»

(Di martedì 27 luglio 2021) Non solo emergenza ambientale, ma anche economica. Campagne e aziende agricole devastate dalle fiamme del gigantesco rogo scoppiato in provincia di Oristano. Tante le realtà coinvolte, che...

nicola_pinna : Un nuovo fronte, ora tra le case di Porto Alabe, a ridosso della costa. La #Sardegna oggi oggi è un inferno enorme.… - nicola_pinna : La #Sardegna continua a lottare contro il fuoco. Tra #Cuglieri e i suoi borghi centinaia di persone sono state evac… - emergenzavvf : #Incendi #Sardegna, senza pause l'attività dei #vigilidelfuoco nella provincia di #Oristano: operative 60 unità a t… - albertocazzato : RT @emergenzavvf: #Incendi #Sardegna, senza pause l'attività dei #vigilidelfuoco nella provincia di #Oristano: operative 60 unità a terra,… - Alisa44718330 : @patv2008 @gjscco Se servono più VVFF e più mezzi si fa un minimo di addestramento e si mettono al fianco di quell… -

Lo ha scritto su Twitter Silvio Berlusconi , leader di Forza Italia, riferendosi ai roghi che stanno martoriando laE non è ancora finita, perché altrisono ancora attivi e il maestrale in arrivo fa di nuovo ... Laoggi è in ginocchio. Ferita e annientata dalle lingue di fiamme che da oltre 70 ore ...La CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, agenzia esclusivista per il concorso di bellezza più importante d’Italia ...Il centro occidentale della Sardegna brucia da tre giorni: le fiamme entrano nei paesi. Distrutti 20mila di ettari di bosco. 1500 sfollati. Dietro al disastro lo spopolamento dei piccoli centri, l’ass ...