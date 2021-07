Incendi in Sardegna | 20mila ettari distrutti Continuano le operazioni e l’allerta si sposta nel Cagliaritano

(Di lunedì 26 luglio 2021) Quello che arriva dallaè un vero e proprio bollettino di guerra. Le 60 ore ininterrotte diche hanno devastato l’Oristanese e il Nuorese stanno lasciando una scia di morte e devastazione; ad avere la peggio sono stati idi territorio andati in fumo e molta della fauna locale. In queste ore, nelle zone abitate dove le fiamme sono state domate, si contano i danni e si guarda al cielo, dove volano Canadair arrivati non solo dalla Francia ma anche dalla Grecia grazie all’attivazione del meccanismo di aiuto europeo attivato dalla Protezione Civile. La priorità, ha ribadito l’assessore ...

