In Tunisia c'è la peggiore crisi politica dalla primavera araba (Di lunedì 26 luglio 2021) Il presidente Kais Saied ha rimosso il governo e bloccato i lavori del parlamento, ed è stato accusato di voler fare un colpo di stato

