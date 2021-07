In Sardegna più di 200 nuovi casi di coronavirus: il bollettino (Di lunedì 26 luglio 2021) (Visited 337 times, 337 visits today) Notizie Simili: Aumentano ancora i contagi in Sardegna: più di 270… Crescono i contagi in Sardegna: più di 80 nuovi casi… In Sardegna 43 nuovi casi ... Leggi su galluraoggi (Di lunedì 26 luglio 2021) (Visited 337 times, 337 visits today) Notizie Simili: Aumentano ancora i contagi in: più di 270… Crescono i contagi in: più di 80… In43...

Advertising

CagliariCalcio : Le fiamme hanno spazzato via vegetazione, allevamenti, case, vite. Il nostro pensiero oggi è per chi continua a lot… - UnioneSarda : #Sardegna - Un'immagine che vale più di mille parole: il confronto tra le immagini satellitari del 22 luglio con qu… - fanpage : La situazione in #Sardegna è sempre più drammatica. - MatteoLemmeIT : RT @UnioneSarda: #Sardegna - Un'immagine che vale più di mille parole: il confronto tra le immagini satellitari del 22 luglio con quelle di… - UnimondoOrg : RT @abutiago: La Sardegna brucia per l'azione umana e di un clima sempre più estremo. Il cocktail di dolo, incuria, desertificazione, alte… -

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna più Sardegna, la rabbia di Simona Ventura per gli incendi: 'Pezzenti e anoressici di rispetto. Maledetti piromani' ...in una delle mete più belle e gettonate dell'estate. Leggi anche > 'Vi dovete vergognare. Siete dei pezzenti , anoressici di rispetto e sentimenti. Orrendi piromani, che siate maledetti. Sardegna mia ...

Diletta Leotta e Can Yaman si sarebbero lasciati: lei non porta più l'anello ... Can e Diletta non si sono più mostrati insieme . Da settimane circolano diverse voci su una crisi che pare sia stata confermata anche dalle vacanze separate dei due. La Leotta è in Sardegna con ...

Subito Meteo SUPER CALDO, le regioni più esposte ai 40 gradi. Temperature Meteo Giornale ...in una delle metebelle e gettonate dell'estate. Leggi anche > 'Vi dovete vergognare. Siete dei pezzenti , anoressici di rispetto e sentimenti. Orrendi piromani, che siate maledetti.mia ...... Can e Diletta non si sonomostrati insieme . Da settimane circolano diverse voci su una crisi che pare sia stata confermata anche dalle vacanze separate dei due. La Leotta è incon ...