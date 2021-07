«In Consiglio 15 delibere | impossibile discutere» | il centrodestra lascia l’aula

Advertising

casto_lorenzo : @paniandreatisc1 @CaggiaCarmela @Donzelli @FratellidItalia Regolamento UE n. 953 del 2021. Regolamenta il Green Pas… - casto_lorenzo : @paniandreatisc1 @CaggiaCarmela @Donzelli @FratellidItalia Il green pass è uno strumento nato per favorire il turis… - aldo_rovi : RT @alessandro1846: @archimedix73 @mgmaglie Dipende. Ci sono norme di rango superiore. E' adesso che serve non fare i soliti provinciali it… - alessandro1846 : @archimedix73 @mgmaglie Dipende. Ci sono norme di rango superiore. E' adesso che serve non fare i soliti provincial… - DavideGiori : L'appuntamento del 2023 è così importante che quasi ogni decisione amministrativa è orientata in questa direzione.… -

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio delibere

Entilocali-online

Sindaco Alan Fabbri - Sanità, Agricoltura, Affari Generali, Affari Legali, Relazioni ...cittadinanza onoraria al Milite Ignoto La delibera è stata illustrata dal presidente del...Martedì 27 luglio, alle 15,30, si riunisce ilcomunale, in videoconferenza con collegamento esclusivamente da remoto, visibile anche ...Morigi Valentina farà la 'Comunicazionedi ...Gallipoli - Due interrogazioni non inserite tra gli argomenti in discussione domani mattina dal Consiglio comunale spingono il gruppo di Gallipoli Futura a disertare l'assise., per la violazione del r ...Ultimo strappo tra Fasano e Minerva: il gruppo consiliare non sarà presente in consiglio per protesta. “Prepotenza politica, non inseriti i quesiti su Porto Gaio e parcheggi estivi”. Nota in prefettur ...