Imprese | Sangalli | ' sostenere terziario Lombardia per tornare a crescere'

Milano, 26 lug. (Adnkronos) - "La ripresa economica si sta consolidando, ma occorre tempo per recuperare il terreno perduto. Le Imprese del terziario sono state le più colpite dall'emergenza sanitaria ed è necessario continuare a sostenere questo settore che rappresenta in Lombardia oltre il 60 per cento del Pil". Lo ha detto il presidente di Confcommercio Lombardia, Carlo Sangalli, in occasione dell'incontro con l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, e i presidenti delle Confcommercio territoriali della Lombardia.

