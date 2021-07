Ilicic e il Milan, Gollini e Romero al Tottenham: il mercato nerazzurro e le politiche societarie (Di lunedì 26 luglio 2021) Il calciomercato dell’Atalanta con l’addio del portiere Gollini trasferitosi al Tottenham in Premier League, la possibile cessione dell’argentino Romero ancora agli Spurs, le trattative per gli acquisti in difesa e a centrocampo. Torna puntuale l’appuntamento con «TuttoAtalanta» lunedì 26 luglio. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 26 luglio 2021) Il calciodell’Atalanta con l’addio del portieretrasferitosi alin Premier League, la possibile cessione dell’argentinoancora agli Spurs, le trattative per gli acquisti in difesa e a centrocampo. Torna puntuale l’appuntamento con «TuttoAtalanta» lunedì 26 luglio.

Advertising

lilnick126 : RT @86_longo: ??#Milan, contatti sempre vivi con l’entourage di #Ilicic: il giocatore spinge per arrivare in rossonero ???? - MilanNewsit : Milan-Kessie, si entra nel vivo: incontro fissato e lui prende posizione a favore dei rossoneri. Brandt un nome che… - cos_liano : Molto preoccupato per l’arrivo di Ilicic al Milan - sup_seg : @arlottoak Se nel Milan c'è Brahim: 1. Nell'Inter mancano Barella, De Vrij, Brozovic, Lautaro. 2. Nella Juventus ma… - MCalcioNews : #Milan, #Mazzara: 'Si entra nel vivo per #Kessié: incontro fissato. #Ilicic un pallino ma #Brandt stuzzica' -

Ultime Notizie dalla rete : Ilicic Milan Brandt al Milan?/ Calciomercato news, il tedesco piace anche alla Lazio Calciomercato Milan/ Ilicic e Bakayoko, prestito per entrambi ma solo ad agosto CALCIOMERCATO NEWS, OCCHIO ALLA CONCORRENZA DELLA LAZIO Le chances di vedere Brandt al Milan da qui alla fine di agosto ...

Calciomercato Milan/ Ilicic e Bakayoko, prestito per entrambi ma solo ad agosto CALCIOMERCATO MILAN, ILICIC E BAKAYOKO LAST MINUTE La dirigenza del Milan pare essere scatenata sul calciomercato in questo luglio avendo già speso un'ingente somma di denaro con l'obiettivo di migliorare il ...

Calciomercato Milan, con Vlasic rispunta Ilicic Corriere dello Sport Milan-Ilicic, Lazio-Napoli per Shaqiri e de Vrij: mercato di oggi?? Dopo gli arrivi di Ronaldo e Vina per Juventus e Roma continua il calciomercato per le big di Serie A. Mentre il Milan continua i lavori per il rinnovo di Kessié, Ilicic si avvicina sempre di più. La ...

Milan, colpi in avanti | L’annuncio: “Ilicic ad agosto ma anche il trequartista” Tra Ilicic e Brandt. Il calciomercato del Milan gira attorno a questi nomi, in queste ultime ore. Pellegatti fa il punto della situazione ...

Calciomercatoe Bakayoko, prestito per entrambi ma solo ad agosto CALCIOMERCATO NEWS, OCCHIO ALLA CONCORRENZA DELLA LAZIO Le chances di vedere Brandt alda qui alla fine di agosto ...CALCIOMERCATOE BAKAYOKO LAST MINUTE La dirigenza delpare essere scatenata sul calciomercato in questo luglio avendo già speso un'ingente somma di denaro con l'obiettivo di migliorare il ...Dopo gli arrivi di Ronaldo e Vina per Juventus e Roma continua il calciomercato per le big di Serie A. Mentre il Milan continua i lavori per il rinnovo di Kessié, Ilicic si avvicina sempre di più. La ...Tra Ilicic e Brandt. Il calciomercato del Milan gira attorno a questi nomi, in queste ultime ore. Pellegatti fa il punto della situazione ...