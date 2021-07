Ilary Blasi fa il volo del Falco Pellegrino ma Francesco Totti ha paura (Di lunedì 26 luglio 2021) La conduttrice Ilary Blasi si lancia sulla zipline più lunga del mondo, Francesco ha troppa paura.“In molti mi state chiedendo dov’è il capitano, dov’è il capitano. Il capitano si è c…ato sotto. Le cose van dette così come sono” rivela una spumeggiante Ilary Blasi. La conduttrice tv si è lanciata in volo straordinario sulla zipline Leggi su people24.myblog (Di lunedì 26 luglio 2021) La conduttricesi lancia sulla zipline più lunga del mondo,ha troppa.“In molti mi state chiedendo dov’è il capitano, dov’è il capitano. Il capitano si è c…ato sotto. Le cose van dette così come sono” rivela una spumeggiante. La conduttrice tv si è lanciata instraordinario sulla zipline

Advertising

FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Ilary Blasi: 'Perché non ho lavorato in tv per due anni' - Giangiology : @michaelcasco A sinistra è il logo ufficiale di Parigi 2024 che è PALESEMENTE E TOTALMENTE LA ILARY BLASI IN PARRUCCA CORTA - infoitcultura : Ilary Blasi: l’amore con Francesco Totti - Jspeed93 : @DrBlackMrWhite1 Questo vale per 3/4 del panorama femminile legato al mondo del calcio. Ilary Blasi avrebbe fatto q… - infoitcultura : Ilary Blasi, il retroscena dietro la scomparsa dalla tv: c’entra il marito Francesco Totti -