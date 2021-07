Il Venezia non c’era, il PAOK sì: Giovinco vicino alla firma (Di lunedì 26 luglio 2021) Sebastian Giovinco era stato accostato al Venezia senza che ci fossero i presupposti, una trattativa che gli uomini mercato del club lagunare hanno sempre smentito. Infatti, Giovinco non torna in Serie A ma si appresta a firmare un contratto con il PAOK Salonicco, mettendo alle spalle una lunga esperienza all’estero, prima con il Toronto e poi con l’Al Hilal. L’attaccante classe 1987 ripartirà dunque dalla Grecia, il suo contratto attuale sarebbe scaduto il prossimo 31 dicembre. Foto: Instagram giocatore L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 luglio 2021) Sebastianera stato accostato alsenza che ci fossero i presupposti, una trattativa che gli uomini mercato del club lagunare hanno sempre smentito. Infatti,non torna in Serie A ma si appresta are un contratto con ilSalonicco, mettendo alle spalle una lunga esperienza all’estero, prima con il Toronto e poi con l’Al Hilal. L’attaccante classe 1987 ripartirà dunque dGrecia, il suo contratto attuale sarebbe scaduto il prossimo 31 dicembre. Foto: Instagram giocatore L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Venezia non √ Il film 'DEANDRÉ#DEANDRÉ - Storia di un impiegato' alla Mostra del cinema di Venezia ...sezione 'Fuori Concorso' della 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia per ... "Voi non avete fermato il vento gli avete fatto perdere tempo" diceva Fabrizio De André rivolto al ...

Mostra del Cinema di Venezia, inaugura Pedro Almodóvar Almodóvar apre la Mostra del Cinema È nato come regista proprio a Venezia nel 1983: battesimo ... Sono due donne single, entrambe in una gravidanza non attesa. Gli studios americani Quest'anno segna il ...

"Malamovida, in Venezia non si sopporta più" IL TELEGRAFO Livorno Philippe Villain ti invita a viaggiare in Italia Lo scrittore francese Philippe Vilain, napoletano d'adozione, lavora per creare ponti culturali tra Francia e Italia. Come le due raccolte di racconti ...

Green pass: Riccardi, ecco a chi rivolgersi per informazioni Udine, 26 luglio - "I green pass sono documenti individuali che certificano una delle seguenti condizioni: l'esito negativo di tampone antigenico o molecolare cui la persona si è sottoposta nelle 48 o ...

