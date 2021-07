Il “Tiraggiro” di Insigne entra ufficialmente nell’enciclopedia Treccani

(Di lunedì 26 luglio 2021) Non sembrava possibile e invece è accaduto: ildi Lorenzotonella. In origine, per i napoletani il tiro a giro, realizzato colpendo il pallone in modo da imprimergli un forte effetto a rire, era: o’ tir’ a gir’. Grazie alla Nazionale, in cui l’attaccante napoletano ha saputo distinguersi, il termine … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

SkySport : Italia, il 'Tiraggiro' di Insigne inserito tra i neologismi della Treccani #SkySport #Insigne - CorSport : Il #tiraggiro di Insigne sulla Treccani, polemica social: 'E Del Piero?' - surfasport : ???? TIRAGGIRO ENTRA NELL’ENCICLOPEDIA ?? L’enciclopedia #Treccani ha inserito la definizione di “Tiraggiro” ?? Il noto… - Diego31883 : RT @CorSport: Il #tiraggiro di #Insigne sulla #Treccani - Diego31883 : RT @serieAnews_com: ?? Proprio così #Treccani #Insigne #Tiraggiro #Tiroagiro #Azzurri #Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Tiraggiro Insigne

Ma uno delle più grandi leggende del calcio italiano (e mito indiscusso di Lorenzo) che ha utilizzato il '' per compiere i più bei gol della storia è Alessandro Del Piero : negli ...Poi l'uso italianizzato e soprattutto le qualità tecniche di Lorenzoe il suo ... "s. m. (fam.) Nel calcio, il tiro a giro, fatto colpendo il pallone in modo da imprimergli un forte ...Non sembrava possibile e invece è accaduto: il tiraggiro di Lorenzo Insigne è entrato ufficialmente nella Treccani. In origine, per i napoletani il tiro a giro, realizzato colpendo il pallone ...Lorenzo Insigne è stato un grandissimo protagonista con la maglia della Nazionale italiana, l’attaccante del Napoli si è messo in mostra a Euro 2021. La competizione si è conclusa con il trionfo dell’ ...