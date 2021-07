Il tè, come l’arte, ha le sue scuole e le sue epoche (Di lunedì 26 luglio 2021) Alcuni libri sono così delicati da imporre rispetto e un’attenzione particolare nel maneggiarli. Il libro del tè (Garzanti, 2021) di Okakura Kakuzo apre una porta su mondi lontani, culture che hanno lasciato un segno romantico che conforta tra l’impersonalità e la ripetitività quotidiane. Kakuzo tratteggia minuziosamente la storia del tè (ci fu un tempo in cui lo si assumeva salato!), soffermandosi sulla cerimonia a esso dedicata nella terra del sol levante. Il tè come l’arte ha le sue scuole e le sue epoche: noi apparteniamo all’epoca del tè infuso, preceduta da quella del tè bollito e quella del tè agitato. Per i ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 luglio 2021) Alcuni libri sono così delicati da imporre rispetto e un’attenzione particolare nel maneggiarli. Il libro del tè (Garzanti, 2021) di Okakura Kakuzo apre una porta su mondi lontani, culture che hanno lasciato un segno romantico che conforta tra l’impersonalità e la ripetitività quotidiane. Kakuzo tratteggia minuziosamente la storia del tè (ci fu un tempo in cui lo si assumeva salato!), soffermandosi sulla cerimonia a esso dedicata nella terra del sol levante. Il tèha le suee le sue: noi apparteniamo all’epoca del tè infuso, preceduta da quella del tè bollito e quella del tè agitato. Per i ...

