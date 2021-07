Il Sole 24 ORE | emissione bond da 45 milioni di euro per rifinanziare il debito

(Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) – Il24 ORE, gruppo editoriale quotato sull’MTA, ha sottoscritto accordi funzionali all’di un prestito obbligazionario non garantito e non convertibile per un ammontare in linea capitale di 45die della durata di 7 anni. L’sarà destinata “al rifinanziamento delcorrente e allo sviluppo delle strategie aziendali del gruppo 24 ORE”, sottolinea una nota. Le obbligazioni saranno emesse il 29 luglio 2021 e collocate ad un prezzo dipari al 99% del valore nominale di tali titoli, con cedola pari al 4,950%. Le ...

Il Sole 24 ORE, gruppo editoriale quotato sull'MTA, ha sottoscritto accordi funzionali all'emissione di un prestito obbligazionario non garantito e non convertibile per un ammontare in linea capitale di ...