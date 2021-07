Il sogno Mondiale di Buffon è il sogno di tutti i bambini, non rubiamoglielo (Di lunedì 26 luglio 2021) Continua a far discutere Gigi Buffon: il neo portiere del Parma ha di nuovo ribadito il sogno di arrivare al Mondiale 2022 Gigi Buffon ha candidamente ammesso, ancora una volta, che il sogno Mondiale è più vivo che mai. E giù polemiche e dibattiti social tra chi nutre profonda ammirazione per il Peter Pan dei tre legni e chi, invece, lo accusa di non aver captato il momento giusto per smettere. D’altro canto il confine è davvero labile. Non tutti i grandi campioni hanno saputo cogliere al volo l’occasione per chiudere la propria carriera ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 luglio 2021) Continua a far discutere Gigi: il neo portiere del Parma ha di nuovo ribadito ildi arrivare al2022 Gigiha candidamente ammesso, ancora una volta, che ilè più vivo che mai. E giù polemiche e dibattiti social tra chi nutre profonda ammirazione per il Peter Pan dei tre legni e chi, invece, lo accusa di non aver captato il momento giusto per smettere. D’altro canto il confine è davvero labile. Noni grandi campioni hanno saputo cogliere al volo l’occasione per chiudere la propria carriera ...

Advertising

lockon_cc07 : RT @cmdotcom: #Parma, #Buffon: 'Sogno il Mondiale e voglio imparare da #Donnarumma. La #Juve? La verità è che con #Pirlo...' - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Buffon: 'Riporto il Parma in A e sogno il Qatar. Mi serve un Mondiale per continuare a parare' - milamalditesta : @Musso___ @dietrolapolitic @GiorgiaMeloni Scusa avevo sognato di una pandemia mondiale. Credevo fosse vero. Oh.. se… - VedeleAngela : @chuck_pcatitaly @Gianmar26145917 @rickysev Di certo non vanno in giro con la scritta nazista, il nazismo è il sogn… - danivilla83 : @willy_signori Si sa che il sogno di ogni bambino é vincere la Libertadores e giocare il mondiale per club -