Il serial killer che terrorizzò l'America è morto per cause naturali, in attesa di esecuzione (Di lunedì 26 luglio 2021) Era noto come 'The Dating Game killer', per aver partecipato negli anni '70 alla nota trasmissione televisiva del gioco delle coppie. All'epoca nessuno immaginava che Rodney Alcala, fotografo californiano brillante e di bell'aspetto, fosse in realtà un mostro, forse il serial killer più sanguinario della storia Americana. Un feroce assassino che, secondo gli investigatori, potrebbe aver torturato ed ucciso almeno 130 persone ai quattro angoli del Paese. Ora, dopo aver terrorizzato l'America, vecchio e malato è morto a 77 anni per cause naturali, prima che ...

HuffPostItalia : Il serial killer che terrorizzò l'America è morto per cause naturali, in attesa di esecuzione - fabpicca : A me quelli dei vari sport con le armi mi sembrano tutti dei serial killer. - guidoolimpio : Stati Uniti: morto Alcala, il serial killer del «dating game». Non sapremo mai quante donne ha ucciso. - sunchoses : Charlotte diventerà una tossica, il fratello invece un serial killer, bambini cresciuti benissimo - voinschmidt : 00:16 mi sto iniziando un film di un serial Killer con Willem Dafoe ovvero il Daddy più bello del mondo -