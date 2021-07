Il ricordo paralizza la Germania

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 26 luglio 2021) "Sotto la guida di Angela Merkel, lasi è confrontata con il proprio passato come non aveva mai fatto prima, ed è stata ammirata e lodata per la cosiddetta Erinnerungskultur, ovvero la ‘cultura del ricordo’”. Così inizia l’articolo di Matt Karnitschnig su Politico. Ogni lunedì, segnalazioni dalla stampa estera con punti di vista che nessun altro vi farà leggere. A cura di Giulio Meotti. “Ma nel momento in cui l’era Merkel sta per concludersi, è chiaro che la dura resa dei conti dellaha avuto un’altra conseguenza profonda e inaspettata: una perdita di scopo e di direzione quasi paralizzante nei suoi rapporti con il resto ...