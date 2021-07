Il paradosso del leghista Tiramani: vaccinato con Reithera e senza Green pass (Di lunedì 26 luglio 2021) Vaccini, politica, tattica cinica e onestà intellettuale. A mischiare tutto possono succedere cose paradossali. Per esempio che un sindaco e deputato leghista che si definisce da solo “fortemente e assolutamente pro vax e pro Green pass” si ritrovi vaccinatissimo, ma senza carta verde. Per un paradosso appunto. Eh si perché Paolo Tiramani, 38 anni, sindaco di Borgosesia, comune del vercellese e deputato del Carroccio, è talmente pro vax che un anno fa decise di sottoporsi alla sperimentazione del vaccino italiano di Reithera e istituto Lazzaro Spallanzani. E così proprio ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 26 luglio 2021) Vaccini, politica, tattica cinica e onestà intellettuale. A mischiare tutto possono succedere cose paradossali. Per esempio che un sindaco e deputatoche si definisce da solo “fortemente e assolutamente pro vax e pro” si ritrovi vaccinatissimo, macarta verde. Per unappunto. Eh si perché Paolo, 38 anni, sindaco di Borgosesia, comune del vercellese e deputato del Carroccio, è talmente pro vax che un anno fa decise di sottoporsi alla sperimentazione del vaccino italiano die istituto Lazzaro Spallanzani. E così proprio ...

