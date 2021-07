Il paradosso dei democratici | affidarsi alla democrazia sospesa

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 26 luglio 2021) Quale futuro ha un Paese in cui la maggioranza dei cittadini vede la sua salvezza nel fatto che l’interdizione dei partiti dal potere si prolunghi, anche a costo di prefigurare una sospensione della? Perché questo è il punto. La gran parte degli italiani si riconosce in questi giorni in una speranza comune: che un banchiere in pensione, non eletto e non realisticamente eleggibile, senza una ordinaria maggioranza parlamentare, resti più a lungo possibile a Palazzo Chigi, dove s’è provvidenzialmente insediato graziedebolezza dei leader politici. I quali tutti, o almeno i quattro principali e più esposti, risultano inaffidabili, perché ...