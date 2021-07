Il governo sbatte contro il Garante della privacy (anche per un pugno di euro) (Di lunedì 26 luglio 2021) L’organismo che tutela i dati personali è sempre più critico con gli atti dell’esecutivo. La distanza si è allargata dopo il fallimentare incontro tra il presidente Stanzione e il premier Draghi: volevano più assunzioni, più soldi per gli stipendi e per i commissari (per arrivare al tetto di 240.000 euro). L’Autorità è fondamentale per il pnrr, ma le due parti sono distanti, anche per motivi politici Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 26 luglio 2021) L’organismo che tutela i dati personali è sempre più critico con gli atti dell’esecutivo. La distanza si è allargata dopo il fallimentare intra il presidente Stanzione e il premier Draghi: volevano più assunzioni, più soldi per gli stipendi e per i commissari (per arrivare al tetto di 240.000). L’Autorità è fondamentale per il pnrr, ma le due parti sono distanti,per motivi politici

