Il gol strepitoso di Liberato Cacace, il terzino italo-neozelandese che piace al Napoli (VIDEO) (Di lunedì 26 luglio 2021) Liberato Cacace. Spunta dall’ “invisibile” Gruppo B del calcio olimpico (Corea del Sud, Honduras, Nuova Zelanda e Romania) un nome che più campano non si potrebbe. Ha segnato un gol strepitoso, per la sua Nuova Zelanda. Contro l’Honduras. Questo: Liberato Cacace with an absolute rocket for New Zealand against Honduras!#NZLvHON #Tokyo2020 pic.twitter.com/j51FRNnw2J — The Sportsman (@TheSportsman) July 25, 2021 La domanda successiva è: chi è Liberato Cacace? Perché potremmo persino ritrovarcelo al San Paolo, prima o poi. Le voci di mercato qualche settimana fa (anzi, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 luglio 2021). Spunta dall’ “invisibile” Gruppo B del calcio olimpico (Corea del Sud, Honduras, Nuova Zelanda e Romania) un nome che più campano non si potrebbe. Ha segnato un gol, per la sua Nuova Zelanda. Contro l’Honduras. Questo:with an absolute rocket for New Zealand against Honduras!#NZLvHON #Tokyo2020 pic.twitter.com/j51FRNnw2J — The Sportsman (@TheSportsman) July 25, 2021 La domanda successiva è: chi è? Perché potremmo persino ritrovarcelo al San Paolo, prima o poi. Le voci di mercato qualche settimana fa (anzi, ...

