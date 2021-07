Il futuro della Libia e la missione americana dell’amm. Agostini (Di lunedì 26 luglio 2021) missione americana per Fabio Agostini, comandante dell’operazione europea Irini, finalizzata al controllo dell’embargo di armi sulla Libia. L’ammiraglio italiano, che guida dal 2020 il massimo impegno militare dell’Ue nel Paese nordafricano, si è recato nei giorni scorsi negli Stati Uniti per una serie di incontri istituzionali. La sponda Usa è importante per l’Europa (e per l’Italia), essenziale nel consolidare il processo onusiano che sta conducendo la Libia verso il voto di dicembre. Da Centocelle, alle porte di Roma, sede del comando di Irini, l’ammiraglio Agostini è volato la scorsa ... Leggi su formiche (Di lunedì 26 luglio 2021)per Fabio, comandante dell’operazione europea Irini, finalizzata al controllo dell’embargo di armi sulla. L’ammiraglio italiano, che guida dal 2020 il massimo impegno militare dell’Ue nel Paese nordafricano, si è recato nei giorni scorsi negli Stati Uniti per una serie di incontri istituzionali. La sponda Usa è importante per l’Europa (e per l’Italia), essenziale nel consolidare il processo onusiano che sta conducendo laverso il voto di dicembre. Da Centocelle, alle porte di Roma, sede del comando di Irini, l’ammiraglioè volato la scorsa ...

