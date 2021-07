Il film “Resilienza” finalista al Ciak Film Festival

(Di lunedì 26 luglio 2021) Nuovo set per la Lupadi Maria Guerriero con la pellicola “La mia storia con te” Il” lungometraggio dedicato al tema del femminicidio diretto da Antonio Centomani, e prodotto dalla Lupa, casa di produzione che ha scelto di sposare tematiche legate al mondo femminile in collaborazione con l’imprenditore Antonio Rubel, dopo una lunga serie di premi e riconoscimenti in prestigiosi(Sharm el Sheikh, Sampietrino d’oro, Premio Apoximeno, Castelli Romani) èal ...

... " Basta con la. Cerchiamo di mettere in pratica ciò che abbiamo imparato con la pandemia ". Il Concorso non delude affatto, anche visto che molti deipiù attesi dei prossimi mesi ......internazionali più attesi si leggono The power of the dog di Jane Campion, The last daughter di Maggie Gyllenhaal e Spencer di Pablo Larrain. MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA. DALLA...Il Ciak Film Festival è in programma a Fiuggi l'11 e 12 settembre. Finalista "Resilienza" diretto da Antonio Centomani dedicato al femminicidio ...Maria Guerrieri: "Vogliamo dare un contributo di forza alla voce di tante donne che hanno subito e che stanno subendo il dramma della violenza" ...