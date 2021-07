Il Fatto insiste: smentite zoppicanti, o si cambia il testo sulla giustizia, o Conte mette ai voti l’addio M5s al governo (Di lunedì 26 luglio 2021) Le condizioni e i toni imposti dall’ex premier Giuseppe Conte a Mario Draghi sulla riforma della giustizia non sarebbero cambiati nelle ultime 24 ore, secondo il Fatto Quotidiano. Nonostante la smentita di Rocco Casalino sui virgolettati attribuiti al leader grillino, il giornale diretto da Marco Travaglio oggi – 26 luglio – ribadisce che l’ultimatum è ancora tutto in piedi. Se la maggioranza non accetterà le modifiche pretese dal M5s sulla riforma voluta dalla ministra Marta Cartabia, Conte «valuta seriamente di premere il bottone rosso» per chiedere agli iscritti se ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 luglio 2021) Le condizioni e i toni imposti dall’ex premier Giuseppea Mario Draghiriforma dellanon sarebberoti nelle ultime 24 ore, secondo ilQuotidiano. Nonostante la smentita di Rocco Casalino sui virgolettati attribuiti al leader grillino, il giornale diretto da Marco Travaglio oggi – 26 luglio – ribadisce che l’ultimatum è ancora tutto in piedi. Se la maggioranza non accetterà le modifiche pretese dal M5sriforma voluta dalla ministra Marta Cartabia,«valuta seriamente di premere il bottone rosso» per chiedere agli iscritti se ...

