“Il Covid è terribile”: la sventura del Newcastle senza portieri disponibili (Di lunedì 26 luglio 2021) Il Newcastle si trova senza portieri dopo l’esplosione di un focolaio Covid. Darlow è addirittura finito in ospedale: “È stato terribile” Il Covid continua a fare paura in Europa, con l’Inghilterra che presenta dati piuttosto alti relativamente ai contagiati. Tra questi, c’è anche il portiere del Newcastle United Karl Darlow che ha sicuramente passato dei momenti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 26 luglio 2021) Ilsi trovadopo l’esplosione di un focolaio. Darlow è addirittura finito in ospedale: “È stato” Ilcontinua a fare paura in Europa, con l’Inghilterra che presenta dati piuttosto alti relativamente ai contagiati. Tra questi, c’è anche il portiere delUnited Karl Darlow che ha sicuramente passato dei momenti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : ?? #Newcastle senza portieri per colpa del #COVID19. Il portiere #Darlow, finito in ospedale: 'È stato terribile' - _starseed : sarebbe interessante sapere un’altra cosa che non viene detta, ossia come mai #Cuba ha 12 volte meno morti per… - glooit : Il portiere del Newcastle racconta la sua esperienza con il Covid: “É stato terribile” leggi su Gloo… - oneshotnickmike : @_almond01 Grazie, avevo un po' paura ad esprimermi a riguardo perché purtroppo siamo tutti molto nervosi in merito… - dsimonc : @fdragoni Quelli del FT si sono detti da soli che la probabilita' per una persona non vaccinata (e mai esposta al v… -