Il Coordinamento per la democrazia costituzionale dice no alla riforma della giustizia di Cartabia (Di lunedì 26 luglio 2021) Il Coordinamento per la democrazia costituzionale (nato nel 2014 per opporsi alla riforma costituzionale del governo Renzi) lancia un appello contro la riforma della giustizia sulla quale il premier Draghi vorrebbe porre la questione di fiducia. Pur ammettendo che il «progetto introduce delle note positive che consentono un alleggerimento della macchina giudiziaria, puntano a rendere più equo il processo penale e a valorizzare la funzione rieducativa della pena», la presidenza del Cdc reputa «pericolose e ... Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 26 luglio 2021) Ilper la(nato nel 2014 per opporsidel governo Renzi) lancia un appello contro lasulla quale il premier Draghi vorrebbe porre la questione di fiducia. Pur ammettendo che il «progetto introduce delle note positive che consentono un alleggerimentomacchina giudiziaria, puntano a rendere più equo il processo penale e a valorizzare la funzione rieducativapena», la presidenza del Cdc reputa «pericolose e ...

Advertising

EvyMurasaki2 : RT @sulcomplottismo: 1/ Sabato, dall’Australia all’Inghilterra, passando per l’Italia, si sono tenute centinaia di manifestazioni contempor… - mschirruvive : RT @sulcomplottismo: 1/ Sabato, dall’Australia all’Inghilterra, passando per l’Italia, si sono tenute centinaia di manifestazioni contempor… - kekko_73 : Volontari Protezione Civile del Coordinamento Territoriale di Nuoro, Responsabile Agostino Carta 3928102630 'Sa P… - AndreaZeoli : RT @sulcomplottismo: 1/ Sabato, dall’Australia all’Inghilterra, passando per l’Italia, si sono tenute centinaia di manifestazioni contempor… - Frankie8bcn : RT @sulcomplottismo: 1/ Sabato, dall’Australia all’Inghilterra, passando per l’Italia, si sono tenute centinaia di manifestazioni contempor… -