Il cinema italiano domina Venezia, Sorrentino in concorso (Di lunedì 26 luglio 2021) Venezia (ITALPRESS) – Cinquantanove i film rappresentati, presenza italiana da record con 5 film in concorso e 3 fuori concorso e il ritorno in forza delle star americane: queste le grandi promesse della 78esima Mostra Internazionale d'Arte cinematografica di Venezia, in programma dall'1 all'11 settembre 2021 al Lido di Venezia. Il concorso Venezia 78 sfodera le migliori armi del cinema italiano, tra grandi maestri e piacevoli conferme: America Latina dei fratelli D'Innocenzo, Il Buco di Michelangelo Frammartino a 11 anni ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021)(ITALPRESS) – Cinquantanove i film rappresentati, presenza italiana da record con 5 film ine 3 fuorie il ritorno in forza delle star americane: queste le grandi promesse della 78esima Mostra Internazionale d'Artetografica di, in programma dall'1 all'11 settembre 2021 al Lido di. Il78 sfodera le migliori armi del, tra grandi maestri e piacevoli conferme: America Latina dei fratelli D'Innocenzo, Il Buco di Michelangelo Frammartino a 11 anni ...

