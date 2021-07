Il Chievo non si arrende: pronto il ricorso al Tar del Lazio (Di lunedì 26 luglio 2021) Il Chievo non si arrende dopo l’esclusione dalla Serie B e il ricorso respinto dal Collegio di Garanzia. La società gialloblù in una nota annuncia di prendere “atto della decisione del Collegio di Garanzia del Coni e annuncia l’intenzione di impugnare tale decisione presso il Tar del Lazio per difendere i propri diritti, ribadendo di aver sempre operato in linea con le normative vigenti e federali per l’iscrizione al campionato di Serie B 2021/22”. Nessuna reazione dagli altri club che, in serie C, si sono visti respingere il ricorso (Carpi, Casertana, Novara, Sambenedettese) mentre la Paganese, il cui ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) Ilnon sidopo l’esclusione dalla Serie B e ilrespinto dal Collegio di Garanzia. La società gialloblù in una nota annuncia di prendere “atto della decisione del Collegio di Garanzia del Coni e annuncia l’intenzione di impugnare tale decisione presso il Tar delper difendere i propri diritti, ribadendo di aver sempre operato in linea con le normative vigenti e federali per l’iscrizione al campionato di Serie B 2021/22”. Nessuna reazione dagli altri club che, in serie C, si sono visti respingere il(Carpi, Casertana, Novara, Sambenedettese) mentre la Paganese, il cui ...

Advertising

Lorenzored17 : Opinione mia personale che nessuno mi ha chiesto: non me ne frega nulla, ma popo meno de un cazzo, della questione… - NotiziarioC : #ChievoVerona addio professionisti. E nei #dilettanti non potrà ripartire dalla #SerieD - Gigi79848824 : @matti2198 @tvdellosport Non saprei bisogna vedere nei prossimi giorni cosa farà Campedelli e se magari salta fuori… - PotereaiSith : @ACChievoVerona Forza Chievo, forza presidente, forza ragazzi. Non mollate, rispediamo il Cosenza in C e riprendiamoci la B - chievoo_ : Il Chievo non ci sta e annunzia ricorso al TAR -