Il calcio piange Heriberto Herrera e il suo “movimiento” – 26 luglio 1996 – VIDEO

Il 26 luglio 1996 il calcio piange Heriberto Herrera, il tecnico paraguaiano che riportò in auge la Juventus Il 26 luglio 1996 si è spento un tecnico innovativo e precursore come Heriberto Herrera, allenatore paraguaiano che per cinque stagioni si è seduto sulla panchina della Juventus. Un periodo durante il quale ha vinto una Coppa Italia alla prima annata, nel 1964/65, e uno scudetto nel 1966/67 ai danni dell'Inter. Nato a Guaranbarè, in Paraguay, il 24 aprile 1926, Herrera in bianconero ...

Ultime Notizie dalla rete : calcio piange Uruguay, suicida Emiliano Cabrera: è il terzo calciatore negli ultimi 6 mesi Ancora un suicidio nel calcio uruguaiano. A una settimana dallo choc per il fatale gesto del 38enne Williams Martinez, difensore del Villa Teresa, sulle rive del Rio La Plata si piange la scomparsa di un altro calciatore, ...

Cosa resta dopo la festa tricolore ... di questa esultanza di un popolo bambino che scopre nel calcio il suo ritorno all'infanzia e ama ... vuol dire che qualcun altro piange la sconfitta; non ci sarebbe agonismo senza antagonismo, non ci ...

Il mondo del calcio piange Luigi Pistillo, storico presidente dell'Ac Desio Prima Monza Tragedia nel calcio: l’Uruguay saluta anche Emiliano Cabrera A otto giorni dalla scomparsa di Williams Martinez, l'Uruguay piange anche la scomparsa di Emiliano Cabrera, ritrovato senza vita.

Morto suicida Emiliano Cabrera, è il terzo calciatore in Uruguay negli ultimi 6 mesi Si è suicidato Emiliano Cabrera. Il calciatore uruguaiano aveva solo 28 anni. La notizia ha scosso tutto il mondo del calcio non solo l’Uruguay. Cabrera è il terzo giocatore uruguagio che si suicida i ...

