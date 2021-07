Il Barcellona e Neymar si accordano in maniera amichevole sul contenzioso legale (Di lunedì 26 luglio 2021) Il Barcellona comunica di aver chiuso in via amichevole il contezioso civile con Neymar. Tra le parti è stato fissato l’accordo di transazione per porre fine alla questione legata ad un presunto pagamento richiesto dal brasiliano per un bonus alla firma legato al suo ultimo rinnovo di contratto nel 2016 (un anno prima il suo addio per trasferirsi al Paris Saint-Germain). L’attaccante del PSG chiedeva 43,6 milioni, ma il tribunale aveva già dato ragione al club catalano. La vicenda si è conclusa in maniera amichevole. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 luglio 2021) Ilcomunica di aver chiuso in viail contezioso civile con. Tra le parti è stato fissato l’accordo di transazione per porre fine alla questione legata ad un presunto pagamento richiesto dal brasiliano per un bonus alla firma legato al suo ultimo rinnovo di contratto nel 2016 (un anno prima il suo addio per trasferirsi al Paris Saint-Germain). L’attaccante del PSG chiedeva 43,6 milioni, ma il tribunale aveva già dato ragione al club catalano. La vicenda si è conclusa in. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

