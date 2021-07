Il bacio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck conferma il ritorno dei Bennifer (Di lunedì 26 luglio 2021) Il bacio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck arriva nel giorno del compleanno della cantante, che ha appena compiuto i suoi 52 anni di età. In perfetta forma fisica, JLo è tornata sui social sfoggiando un bikini colorato e mostrando in via ufficiale la foto con Ben Affleck. I due si baciano e confermano via Instagram il ritorno dei Bennifer ma qualcosa erra già nell’aria; erano infatti stati di recente paparazzati ma non si erano ancora espressi. Non avevano confermato né smentito le voci che ipotizzavano un ritorno di ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 26 luglio 2021) Iltrae Benarriva nel giorno del compleanno della cantante, che ha appena compiuto i suoi 52 anni di età. In perfetta forma fisica, JLo è tornata sui social sfoggiando un bikini colorato e mostrando in via ufficiale la foto con Ben. I due si baciano eno via Instagram ildeima qualcosa erra già nell’aria; erano infatti stati di recente paparazzati ma non si erano ancora espressi. Non avevanoto né smentito le voci che ipotizzavano undi ...

