(Di lunedì 26 luglio 2021), 26. Per ordine di papa Paolo IV inizia la costruzione di un lungo muro intorno a un’area di poco più di un ettaro. L’opera, pagata dall’Università degli ebrei (sempre per ordine del papa), verrà ultimata il 3 ottobre. Per impedire l’edificazione del muro, la comunità ebraica prova ad offrire 40 mila scudi, ma inutilmente: la bolla del 12Cum nimis absurdum aveva chiarito molto bene che non si trattava di un problema di denaro, ma di avversione assoluta: «Poiché è oltremodo assurdo e disdicevole che gli ebrei, che sono condannati per propria colpa alla schiavitù eterna (…) Noi, avendo appreso che ...

Advertising

Fernandoroma63 : RT @HuffPostItalia: Il 26 luglio 1555 veniva istituito il Ghetto di Roma - HuffPostItalia : Il 26 luglio 1555 veniva istituito il Ghetto di Roma -

Ultime Notizie dalla rete : luglio 1555

L'HuffPost

... 1 in terapia intensiva, 26 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10227 (10083 guariti, 144 deceduti); " Cosenza: CASI ATTIVI 1585 (29 in reparto, 1 in terapia intensiva,in isolamento ...Sabato 17, alle 21, è in programma ' Montemerano per Dante IV ', conversazione di Lorenzo ... passando per quelle di Aldo Manuzio del 1502, curata da Pietro Bembo, e di Giolito del, che ...Roma, 26 luglio 1555. Per ordine di papa Paolo IV inizia la costruzione di un lungo muro intorno a un’area di poco più di un ettaro. L’opera, pagata dall’Università degli ebrei (sempre per ordine del ...Spettacoli e concerti, cinema all’aperto, Scandicci Open City, l'Estate Fiesolana, il Cantiere Internazionale d’Arte a Montepulciano, Sipari Aperti a Pistoia, vari eventi in Toscana per Le Notti dell’ ...