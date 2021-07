“I sogni nelle tasche”, il nuovo brano di Silvia Salemi [VIDEO] (Di lunedì 26 luglio 2021) Silvia Salemi – ph. Pamela RovarisDal 2 luglio è disponibile in radio e in digitale il nuovo singolo scritto da Silvia Salemi insieme a Marco Masini, Barbara Montecucco, Valerio Carboni e Marco Rettani Dopo il successo di “Chagall”, con un occhio sempre rivolto alle sonorità attuali e senza mai rinunciare alla profondità tipica del cantautorato, Silvia Salemi torna sulle scene con “I sogni nelle tasche” (etichetta Dischi Dei Sognatori / distribuzione Artist First), il nuovo brano in radio ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 26 luglio 2021)– ph. Pamela RovarisDal 2 luglio è disponibile in radio e in digitale ilsingolo scritto dainsieme a Marco Masini, Barbara Montecucco, Valerio Carboni e Marco Rettani Dopo il successo di “Chagall”, con un occhio sempre rivolto alle sonorità attuali e senza mai rinunciare alla profondità tipica del cantautorato,torna sulle scene con “I” (etichetta Dischi Dei Sognatori / distribuzione Artist First), ilin radio ...

