I plantoidi sono automi super tecnologici che servono a studiare il sottosuolo e a prevenire danni all' ambiente Dietro all' incredibile progetto c' è un' italiana | tra le massime esperte del mondo

(Di lunedì 26 luglio 2021) «Se puoi sognarlo, puoi farlo». Questa frase, attribuita a Walt Disney, è un mantra che ben si adatta a tanti scienziati. Ed è perfetto anche per Barbara Mazzolai, una delle menti più brillanti e visionarie della ricerca di casa nostra. Direttrice del Laboratorio di Robotica Bioispirata a Genova e Associate Director per la robotica dell’Istituto Italiano di Tecnologia, questa pioniera dei robot che traggono ispirazione dalvegetale nasce come biologa marina e ha un dottorato in Ingegneria dei Microsistemi. Barbara Mazzolai (Press Office) Leggi anche › Un “esercito” di robot ci aiuterà a salvare ...