I numeri in chiaro, Sebastiani: «Il governo chiuda subito le province da zona rossa. Tra due settimane fino a 30 mila casi al giorno» (Di lunedì 26 luglio 2021) I casi di contagio in Italia sono in crescita esponenziale «da 4 settimane e mezzo, con un tempo di raddoppio tra i 5 e i 7 giorni». A parlare è il professor Giovanni Sebastiani, analizzando i dati del bollettino sulla situazione Covid in Italia e il trend degli ultimi giorni. I numeri del lunedì sono sempre condizionati dai pochi tamponi che si effettuano nel fine settimana ma, al di là di questo, secondo il matematico del Cnr, si possono individuare due importanti elementi: alcuni segnali positivi di frenata negli ultimi due giorni, «che andranno però confermati nei prossimi e che per ora non sono sintomo di un vero ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 luglio 2021) Idi contagio in Italia sono in crescita esponenziale «da 4e mezzo, con un tempo di raddoppio tra i 5 e i 7 giorni». A parlare è il professor Giovanni, analizzando i dati del bollettino sulla situazione Covid in Italia e il trend degli ultimi giorni. Idel lunedì sono sempre condizionati dai pochi tamponi che si effettuano nel fine settimana ma, al di là di questo, secondo il matematico del Cnr, si possono individuare due importanti elementi: alcuni segnali positivi di frenata negli ultimi due giorni, «che andranno però confermati nei prossimi e che per ora non sono sintomo di un vero ...

Advertising

LucaBizzarri : Ci sono studi pubblicati, evidenze scientifiche, numeri che parlano chiaro, ma la leader dell’opposizione ammette c… - 437647627 : @MarcelloLyotard @muntzer_thomas @FartFromAmerika Forse lo faranno, ma non prima di aver terminato il ciclo di test… - nafarina24 : RT @Open_gol: L'andamento della pandemia spiegato dal matematico del Cnr Giovanni Sebastiani - Open_gol : L'andamento della pandemia spiegato dal matematico del Cnr Giovanni Sebastiani - Fabio54843016 : RT @Fabio54843016: @a_meluzzi seguito : siete in fondo dei numeri e si sa che i numeri sii CALCOLANO ma non si comprendono se non in quanto… -