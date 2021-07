I messaggi degli artisti per la Sardegna devastata dagli incendi: Fedez, Achille Lauro, Mahmood e tanti altri (Di lunedì 26 luglio 2021) Mentre il dispiegamento di forze continua, arrivano i messaggi degli artisti per la Sardegna tristemente al centro delle cronache per i devastanti incendi che hanno colpito soprattutto la provincia di Oristano. I soccorsi sono sul campo senza sosta da 60 ore. Il problema dei roghi in Sardegna ricorre ogni anno, e in ogni occasione la stima dei danni raggiunge cifre che fanno rima con rabbia e frustrazione. L’isola, inoltre, è crocevia di venti di maestrale e scirocco che sospingono le fiamme estendendo gli incendi anche nelle zone limitrofe. Secondo ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 26 luglio 2021) Mentre il dispiegamento di forze continua, arrivano iper latristemente al centro delle cronache per i devasche hanno colpito soprattutto la provincia di Oristano. I soccorsi sono sul campo senza sosta da 60 ore. Il problema dei roghi inricorre ogni anno, e in ogni occasione la stima dei danni raggiunge cifre che fanno rima con rabbia e frustrazione. L’isola, inoltre, è crocevia di venti di maestrale e scirocco che sospingono le fiamme estendendo glianche nelle zone limitrofe. Secondo ...

Advertising

sulcomplottismo : 9/ I primi messaggi nelle chat invitano gli utenti a condividere con la gente del posto i link degli eventi Faceboo… - RomanoAng : RT @LaityFamilyLife: Cardinal Farrell, concelebrante della prima Giornata Mondiale dei #Nonni e degli #anziani, consegna simbolicamente, a… - lixsunshines : parla degli stray kids, se non vi piacciono non stannateli ma non mandate dei messaggi così vergognosi, spero che n… - FrancescoTedes2 : RT @LaityFamilyLife: Cardinal Farrell, concelebrante della prima Giornata Mondiale dei #Nonni e degli #anziani, consegna simbolicamente, a… - scaporrelli : RT @LaityFamilyLife: Cardinal Farrell, concelebrante della prima Giornata Mondiale dei #Nonni e degli #anziani, consegna simbolicamente, a… -