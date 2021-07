I DATI DELL'ISS (Di lunedì 26 luglio 2021) "La maggior parte dei casi segnalati in Italia sono stati identificati negli ultimi 14 giorni in soggetti non vaccinati" e "si stima un forte effetto di riduzione del rischio di infezione di Sars - ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 luglio 2021) "La maggior parte dei casi segnalati in Italia sono stati identificati negli ultimi 14 giorni in soggetti non vaccinati" e "si stima un forte effetto di riduzione del rischio di infezione di Sars - ...

Ultime Notizie dalla rete : DATI DELL I DATI DELL'ISS Questi i dati del monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità (Iss). Negli ultimi 30 giorni, il 33% delle diagnosi di Sars - CoV - 2, il 46% delle ospedalizzazioni, il 71% dei ricoveri ...

Green pass, governo pronto a estendere l'obbligo anche per scuola e servizi E il contenuto della misura sarebbe appunto ampliare l'estensione dell'obbligo del green pass. '... 'Dai dati Invalsi viene il peggiore allarme - spiega - . Rispetto a Francia e Grecia è necessario ...

I DATI DELL'ISS Leggo.it Dispositivi IoT: serve una sicurezza Zero Trust La categoria dell’intrattenimento domestico e dell’automazione ha ... sistemi multimediali automobilistici, terminali di raccolta dati come lettori di codici a barre e terminali di pagamento. I ...

L’andamento lento dei vaccini: maglia nera di Usl e Toscana, fanalino di coda in Italia I cicli completi sono il 40 per cento della popolazione residente, con undici punti di distacco da Siena, quattro da Grosseto e dalla media regionale, fra gli otto e gli undici dal dato nazionale. E l ...

