I 50 sport esclusi dalle Olimpiadi (Di lunedì 26 luglio 2021) Quali sono gli sport esclusi dalle Olimpiadi di Tokyo 2020? Il 23 luglio ha debuttato la 32esima edizione dei Giochi e mai come quest’anno si sono accolte così tante discipline, con l’ingresso di specialità praticate a livello mondiale da milioni di appassionati come il surf, lo skateboard, l’arrampicata sportiva e, ultimo ma non per importanza vista l’ospitalità nipponica, il karate. Dal 1896 a oggi sono state parecchie le attività che sono apparse (anche soltanto una volta) e non sono stati riconfermate; ma sono numerosi quelli del tutto inediti all’appuntamento dei cinque cerchi. Abbiamo scelto 50 tra ... Leggi su wired (Di lunedì 26 luglio 2021) Quali sono glidi Tokyo 2020? Il 23 luglio ha debuttato la 32esima edizione dei Giochi e mai come quest’anno si sono accolte così tante discipline, con l’ingresso di specialità praticate a livello mondiale da milioni di appassionati come il surf, lo skateboard, l’arrampicataiva e, ultimo ma non per importanza vista l’ospitalità nipponica, il karate. Dal 1896 a oggi sono state parecchie le attività che sono apparse (anche soltanto una volta) e non sono stati riconfermate; ma sono numerosi quelli del tutto inediti all’appuntamento dei cinque cerchi. Abbiamo scelto 50 tra ...

Advertising

ritwittalo : I 50 sport esclusi dalle Olimpiadi - Mela09061860 : @maryfagi @OrtigiaP @matteosalvinimi @borghi_claudio @LykanLA @boni_castellane @Leonard13___ @rej_panta… - DjennadiLounis : @rubio_chef I muri che dovrebbe abbattere lo sport sono ancora su in israele. Il razzismo che lo sport insegna a co… - twittingelenaa : I ragazzi esclusi da sport e palestre. #greenpass - ilgiornale : Svolta inglese: senza le due dosi giocatori e staff esclusi. In Italia per ora solo raccomandazioni -