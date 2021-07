Hockey prato, Olimpiadi Tokyo 2020: risultati della terza giornata. Tutto semplice per l’Olanda al femminile (Di lunedì 26 luglio 2021) Ben otto match in scena oggi per quanto riguarda i tornei olimpici di Hockey su prato in quel di Tokyo. Due incontri per la competizione al maschile, entrambi per il Gruppo B, sei invece tra le donne, equamente divisi tra i due raggruppamenti. Andiamo a riepilogare tutti i risultati. Al femminile Tutto facile nel Gruppo A per la favoritissima Olanda che si sbarazza per 4-0 dell’Irlanda. Vince nettamente anche la campionessa uscente Gran Bretagna (4-1 al Sudafrica). Successo anche per la Germania per 2-0 sull’India. Nell’altro girone successi netti per Argentina e Australia su Spagna e ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) Ben otto match in scena oggi per quanto riguarda i tornei olimpici disuin quel di. Due incontri per la competizione al maschile, entrambi per il Gruppo B, sei invece tra le donne, equamente divisi tra i due raggruppamenti. Andiamo a riepilogare tutti i. Alfacile nel Gruppo A per la favoritissima Olanda che si sbarazza per 4-0 dell’Irlanda. Vince nettamente anche la campionessa uscente Gran Bretagna (4-1 al Sudafrica). Successo anche per la Germania per 2-0 sull’India. Nell’altro girone successi netti per Argentina e Australia su Spagna e ...

Advertising

zielulife2 : Hockey sul prato. Davvero uno sport divertente alle 15 di lunedì. #Olympics - raccinviaggio : In questi #OlympicGames mi sto occupando principalmente di #football femminile. Ma come fai a stare lontano da… - ZampellaAntoni1 : Comunque tralasciando gli scherzi ho notato che molte nazioni importanti hanno presenza in tutti gli sport (hockey… - brezzone_ : Hockey su prato. Quella disciplina che ti fa venire il mal di schiena solo a guardarlo... #OlimpiadiTipo… - brezzone_ : Premetto che dell'hockey su prato io proprio come un tronista qualsiasi davanti alla tabellina del 6, ma il fatto c… -