Hetemaj saluta il Benevento | “Due anni importanti Porterò sempre un grande ricordo della piazza dentro di me”

Advertising

LeBombeDiVlad : ???? Il #Benevento ed #Hetemaj si salutano ?? Due club di #SerieB su di lui #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - RadioKiboy93 : TG KIBOY93 - NOTIZIARIO SPORTIVO: #Calciomercato: #Hetemaj saluta il #Benevento, la #Reggina lo aspetta (fonte C… - TUTTOB1 : Benevento, Hetemaj saluta: 'Due anni importanti per la mia crescita personale. Grazie a tutti' - anteprima24 : ** #Hetemaj saluta il ##Benevento: il messaggio del centrocampista ** - psb_original : Benevento, Hetemaj saluta: 'Sono stati 2 anni importanti, grazie a tutti di cuore' #SerieB -

Ultime Notizie dalla rete : Hetemaj saluta

è in Italia da 11 anni, da quando nel 2010 sbarcò al Brescia dal Twente. Poi tantissima Serie A col Chievo e le ultime due stagioni in Campania. Oltre al reparto nevralgico, in cui dovrebbe ...Ecco il messaggio cheha voluto riservare ai tifosi del Benevento: "Sono stati 2 anni importanti per la mia professione e crescita personale. Una città ed una piazza dove mi sono sentito ...Cosa bolle in pentola in casa Reggina? Le riflessioni sul mercato in mediana e davanti Dopo diversi giorni di stallo, soprattutto a causa delle uscite (che continuano a creare problemi, eccetto la res ...Resta da attendere solo l’ufficialità. Nel frattempo però Hetemaj saluta la piazza giallorossa. “Sono stati 2 anni importanti per la mia professione e crescita personale. Una città ed una piazza dove ...