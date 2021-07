Guenda Goria scrive una lettera trash a Maria Teresa Ruta | “Perché lo stai evitando?”

Advertising

NicoBobo2 : @Novella_2000 @MteresaRuta @guenda_ggoria @mirko_gancitano Ma che pretendiamo dalla Goria.. Una che ha accettato di… - zazoomblog : Guenda Goria scrive una lettera alla madre Maria Teresa e si dice delusa - #Guenda #Goria #scrive #lettera #madre - Novella_2000 : È scontro a distanza tra Maria Teresa Ruta e Guenda Goria: piovono accuse in una lettera - GossipItalia3 : Guenda Goria contro Maria Teresa Ruta, lo sfogo sulla madre: “Sei pesante, pensi solo a te stessa” #gossipitalianews - infoitcultura : Maria Teresa Ruta, la figlia Guenda Goria l’attacca “tu sfuggi …” -

Ultime Notizie dalla rete : Guenda Goria

si scaglia contro la madre in una lettera aperta pubblicata su Di Più . La concorrente del GF Vip accusa Maria Teresa Ruta . La bionda non vuole conoscere il suo attuale fidanzato , Mirko ...contro Maria Teresa Ruta : l'ex gieffina " che è stata protagonista nella Casa del Grande Fratello Vip insieme alla madre " ha deciso di parlare a cuore aperto di una situazione che le ...(3 risultati) Benvenuto nella pagina della sezione VIP dedicata a Mirko Gancitano! Qui di seguito tutte le notizie in ordine cronologico dedicate a Mirko G ...Guenda Goria si scaglia contro la madre in una lettera aperta pubblicata su Di Più. La concorrente del GF Vip accusa Maria Teresa Ruta. La bionda non vuole conoscere il suo attuale fidanzato, Mirko Ga ...