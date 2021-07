Green pass, tutti gli ostacoli per la scadenza del 6 agosto (Di lunedì 26 luglio 2021) Qualche nodo privacy ancora da sistemare, in conversione del decreto del 23 luglio. E problemi mai risolti sui ritardi di arrivo di codici Green pass. Ecco gli scogli da superare Leggi su repubblica (Di lunedì 26 luglio 2021) Qualche nodo privacy ancora da sistemare, in conversione del decreto del 23 luglio. E problemi mai risolti sui ritardi di arrivo di codici. Ecco gli scogli da superare

borghi_claudio : Com'era quella, aspetta, voglio le parole giuste: 'il green pass è una misura con la quale i cittadini possono cont… - CottarelliCPI : Chi ha il green pass ha una probabilità molto più bassa di contagiare altri. E' giusto quindi che possa andare in p… - borghi_claudio : QUALCUNO MI SPIEGA PERCHE' IN GRAN BRETAGNA HANNO TOLTO LE RESTRIZIONI IL 19, SENZA GREEN PASS E I CONTAGI CALANO? - AZambo69 : RT @domecaruso71: Lamorgese condanna le manifestazioni contro il green pass nel giorno dell'anniversario dell'entrata in vigore della circ… - burionistan : @Mariistweeting @MatteoF1989 @SkyTG24 Ma chi hai mai augurato la morte? Come cazzo si permette? Io mi sto facendo i… -