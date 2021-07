Green pass scuola, Pro Vita & Famiglia: “Imporlo ai minorenni significa creare un esercito di sdraiati psicopatici” (Di lunedì 26 luglio 2021) "Figliuolo che ha parlato del prossimo obiettivo della campagna vaccinale che coinvolge i ragazzi dai 12 ai 18 anni oltre agli insegnanti non si rende forse conto di quello che afferma" così Maria Rachele Ruiu, responsabile scuola di Pro Vita & Famiglia onlus. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 26 luglio 2021) "Figliuolo che ha parlato del prossimo obiettivo della campagna vaccinale che coinvolge i ragazzi dai 12 ai 18 anni oltre agli insegnanti non si rende forse conto di quello che afferma" così Maria Rachele Ruiu, responsabiledi Proonlus. L'articolo .

Advertising

borghi_claudio : Com'era quella, aspetta, voglio le parole giuste: 'il green pass è una misura con la quale i cittadini possono cont… - CottarelliCPI : Chi ha il green pass ha una probabilità molto più bassa di contagiare altri. E' giusto quindi che possa andare in p… - borghi_claudio : QUALCUNO MI SPIEGA PERCHE' IN GRAN BRETAGNA HANNO TOLTO LE RESTRIZIONI IL 19, SENZA GREEN PASS E I CONTAGI CALANO? - Pietro_Otto : RT @noitre32: 'Cari' Politici abbiate il coraggio di dire NO a questo schifo di green pass, a questo inizio di nazismo. Anche voi avete fig… - Max_Alle : RT @jacopo_iacoboni: Comunque, dopo aver fatto tre giorni di interviste e reportage e osservazione diretta, la mia impressione è che nei No… -